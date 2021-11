Pacote aprovado aumentará produtividade e participação no trabalho, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira que o pacote de investimentos sociais e climáticos do governo Biden, orçado em quase US$ 2 trilhões e aprovado pela Câmara dos Representantes, tornará a economia americana "mais resiliente, com maior produtividade e participação da força de trabalho e menor carga tributária às famílias de classe média".



Apesar de protestos da oposição republicana contra o pacote, que alega que a medida irá elevar a já alta inflação nos EUA, Yellen reiterou que a proposta é fiscalmente responsável, uma vez que aumenta os impostos de grandes empresas e da parcela mais rica dos americanos.



Segundo a secretária, o foco do pacote está nos "desafios das famílias da classe média" dos EUA, além de prover um "histórico" investimento em ações contra as mudanças climáticas.



Yellen completou o comunicado dizendo estar "ansiosa" para que o Senado também aprove o pacote para, depois, torná-lo lei.



A votação na Casa, porém, não será tão simples como na Câmara, já que os democratas enfrentam maior oposição entre os senadores.