BC da África do Sul eleva taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 3,75%

O Banco Central da África do Sul elevou sua taxa básica de juros, de 3,50% para 3,75%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira. Mas a decisão não foi unânime.



Três membros do Comitê votaram pelo aumento, mas dois preferiam manter a taxa inalterada.



A autoridade monetária reduziu sua previsão para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) sul-africano em 2021, de 5,3 para 5,2%.



Para 2022, a previsão crescimento econômico foi mantida em 1,7%.