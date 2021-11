Embraer tomará medidas legais sobre decisão da União de reduzir compra do KC-390

A Embraer confirmou nesta sexta-feira (12) que tomou conhecimento da decisão da União de reduzir unilateralmente em 25% o valor total dos Contratos de compra do KC-390, firmados em 2014, mas diz que não foi notificada. "Tão logo seja formalmente notificada pela União, a companhia buscará as medidas legais relativas ao reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos, bem como avaliará os efeitos da redução em seus negócios e resultados", diz a empresa.



Conforme reportagem do Estadão/Broadcast , a Aeronáutica decidiu nesta quinta-feira, unilateralmente, reduzir o contrato firmado com a Embraer para a compra de aeronaves do modelo KC-390 Millennium, para o transporte de carga.



Segundo a Embraer, os contratos contemplam o fornecimento de 28 aeronaves KC-390 para a União. "A Embraer reitera seu papel de parceira estratégica da Força Aérea Brasileira no desenvolvimento e implantação de soluções e produtos tecnológicos de alto valor agregado, parceria estabelecida há mais de 50 anos", destaca.



A empresa reforçou ainda seu compromisso com o projeto KC-390/C-390 Millennium, aeronave multimissão de nova geração, bem como sua crença no potencial de exportação deste produto, que traz inovações únicas em sua categoria e que já foi adquirido por duas nações europeias.



Parceria



A Embraer assinou um memorando de entendimento (MoU) com a multiSIM, startup holandesa especializada em simuladores para treinamento colaborativo de tripulações, para discutir uma possível parceria para soluções de treinamento de defesa e de uso dual (que pode ser usado tanto para uso civil quanto militar).



Segundo a companhia, o potencial acordo pode incluir pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovação conjuntas para produtos e programas da Embraer.



Em outubro, a Embraer assinou também um MoU com a Fokker Services e a Fokker Techniek para explorar oportunidades nos mercados de Defesa, Aviação Comercial e Serviços & Suporte, buscando contribuir com seus respectivos conhecimentos e capacidades em novos projetos.