Musk vendeu cerca de US$ 1,1 bi em ações da Tesla após enquete no Twitter

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu cerca de US$ 1,1 bilhão em papéis da empresa na segunda-feira, 8, enquanto exercia pouco mais de 2 milhões de opções de ações que recebeu como parte de seu pacote de compensação.



As opções que Musk informou exercer em um documento regulatório divulgado na noite desta quarta-feira, 10, foram avaliadas em cerca de US$ 2,5 bilhões no fechamento de segunda-feira. No fim de semana, Musk fez uma pesquisa no Twitter sobre se ele deveria vender 10% de suas ações na Tesla e disse que acataria o voto deles. A venda conquistou o apoio de cerca de 58% dos que votaram. Fonte: Dow Jones Newswires.