8 em cada 10 empregos em MG foram gerados em micro e pequenas empresas

Geração de empregos nas micro e pequenas empresas de Minas Gerais é 5 vezes maior que nas grandes companhias (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As micro e pequenas empresas são as que estão "salvando" a geração de empregos em Minas Gerais. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Sebrae Minas, baseado nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), realizado pelo Ministério da Economia.

Tanto que a quantidade de empregos gerados nas empresas menores é 5,5 vezes maior que nas médias e grandes empresas. O saldo em setembro, mês analisado pela pesquisa, é de 25 mil vagas, enquanto nas médias e grandes empresas o número de contratações caiu 13%.

O número de microempreendedores individuais (MEI) em Minas Gerais chegou a 1.442.119 em setembro, o que corresponde a 11% do total do país. O MEI é o trabalhador por conta própria que se legaliza como pequeno empresário, e representa mais de 60% dos negócios de pequeno porte em Minas Gerais. As atividades com o maior número de formalizados são: cabeleireiro/manicure/pedicure, comércio varejista do vestuário e acessórios, obras de alvenaria, promoção de vendas e lanchonetes.

Na avaliação do Sebrae, o terceiro trimestre de 2021 é positivo, e esse 'bom humor' se dá à retomada das atividades econômicas com a redução de casos de COVID-19.

"A retomada de várias atividades no estado favoreceu esse crescimento, além, é claro, do MEI representar uma opção de renda, seja ela complementar ou não", informa Gabriela Martinez, analista de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas.

Na análise do ano de 2021, o saldo de empregos das micro e pequenas empresas de Minas ultrapassa 200 mil vagas. O setor de serviços, com 78 mil oportunidades, é quem encabeça a lista de quem mais contratou. Depois vem o comércio (47 mil), indústria (42 mil), construção civil (28 mil) e agropecuária (6 mil).

No ranking das cidades com mais empregos gerados, Belo Horizonte lidera, com 5.500 vagas. Contagem (RMBH) gerou 1.148 empregos. Uberlândia (Triângulo), 1.123 novos postos.

Salinas, no Norte de Minas (60 demissões), Iturama, no Triângulo (49 postos fechados), e São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central do estado (45 demissões), foram os municípios com o menor saldo.