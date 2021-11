Petrocity vai construir Unidade de Transbordo de Cargas em Valadares

O presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa, anunciou a construção da UTAC durante reunião com políticos e empresários, em Valadares (foto: Leonardo Morais Divulgação) A Petrocity Group, que vai construir a Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo (EFMES), ligando o Vale do Aço a São Mateus, no Espírito Santo, anunciou a construção de uma Unidade de Transbordo e Armazenamento de Cargas (UTAC), uma espécie de porto seco, em Valadares. Outra UTAC será construída em Ipatinga, e serão importantes para o transporte de produtos até o Centro Portuário de São Mateus, em Urussuquara, litoral norte capixaba.

“É um empreendimento totalmente privado, que conta com o apoio do poder público e vai trazer novos empreendimentos, novas indústrias, além da infraestrutura na área de logística”, disse o prefeito.

A Petrocity Group possui três projetos de ferrovias com pedido de autorização junto ao Governo Federal, dentro do novo Marco Regulatório Ferroviário, definido pela MP 1065/2021 que serão integradas. Além de três ferrovias – Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo (EFMES), Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek (EFJK) e Estrada de Ferro Planalto Central.

A empresa ainda tem o projeto de construção de um porto com capacidade para 18,5 milhões de toneladas por ano e de termoelétricas em São Mateus, além da construção de dois navios, no Estaleiro Enseada (BA), para usar no transporte de cabotagem.

Como funciona as UTAC

As Unidades de Transbordo e Armazenamento de Cargas (UTAC) são unidades no formato de porto para integração dos modais. O presidente da Petrocity Group, José Roberto Barbosa da Silva, explicou que a sua empresa adota um modelo bem diferente do que chamam de unidades de integração de ferrovias, que são as meia-peras para passar de uma ferrovia para outra.

“A UTAC da Petrocity são centrais de serviços, com todos os serviços relacionados à logística, muito diferente do que é praticado hoje, o que possibilitará, inclusive, a instalação de um porto seco alfandegado em Governador Valadares”, disse José Roberto.

Onde será construída a UTAC

Depois do anúncio, o próximo passo é identificar o melhor local para a instalação da UTAC em Valadares. “Já estamos com o projeto em pleno curso. Valadares possui uma localização estratégica, com o entroncamento rodoviário das rodovias BR-116 e BR-381, além de possuir um potencial produtivo. A nossa previsão é que em 2026 todo o projeto esteja já concluído”, disse.

Dentre os principais produtos para transporte na região de influência da EFMES estão o café, outros produtos da agricultura, celulose, rochas ornamentais, produtos da silvicultura - madeira/eucalipto, sal-gema, produtos da indústria siderúrgica, produtos da atividade pecuária, carga de projeto.



Para construir a em UTAC em Valadares, a Petrocity vai investir R$ 56 milhões. Essa Unidade de Transbordo e Armazenamento de Cargas vai ocupar uma área entre 400 e 600 mil metros quadrados, compondo um Distrito Industrial e Portuário (D.I.P) integrado ao Centro de Controle de Tráfego Ferroviário (CCTF).

A contrapartida do município, além de incentivos fiscais, inclui infraestrutura (saneamento) na região a ser escolhida para receber o empreendimento e um plano de capacitação de mão de obra (escolas, escolas técnicas e centros de capacitação).