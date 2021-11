IPCA acelera 1,25% em outubro e acumula alta de 10,67% em 12 meses

Maior impacto no IPCA foi puxado pela alta dos preços dos combustíveis (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A jornalista Rosana Hessel publicou um texto, no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , nesta quarta-feira (10/11), analisando dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). "A inflação não dá trégua e está se consolidando no patamar de dois dígitos. O IPCA acelerou, em outubro, 0,09 ponto percentual, em relação a setembro, e subiu 1,25%, conforme o IBGE. Foi a maior elevação para o mês de outubro desde 2002 e o resultado ficou acima das expectativas do mercado."