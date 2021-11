O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), Yi Gang, disse que a instituição vai continuar avançando "prudentemente" no desenvolvimento de um yuan digital e aperfeiçoar seu design. Em discurso publicado no site do PBoC nesta terça-feira, dia 9, Yi também afirmou que os principais objetivos do yuan digital são atender às necessidades de pagamentos do setor varejista doméstico e aprimorar a inclusão financeira.