EUA: Biden poderá fazer anúncio referente a petróleo e gasolina nesta semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderá fazer um anúncio referente ao petróleo e à gasolina nesta semana, segundo a secretária de Energia do país, Jennifer Granholm. Em entrevista à MSNBC , transmitida nesta segunda-feira, Granholm afirmou que o governo americano quer ver a oferta de petróleo aumentar e estuda formas de viabilizar isso. "Biden quer um melhor equilíbrio entre a demanda e a oferta de petróleo", disse a secretária. Ainda na entrevista, Granholm revelou que Washington avalia maneiras de lidar com a alta do custo da gasolina na bomba.