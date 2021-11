Aneel fará hoje reunião extraordinária que foi suspensa pela Justiça

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retomará neste sábado, às 17 horas, reunião extraordinária que analisará o resultado do leilão emergencial realizado para garantir o fornecimento de energia elétrica em meio à crise hídrica. A reunião havia sido interrompida ontem por conta de uma liminar de um juiz da Vara Federal Cível e Criminal da seção judiciária de Paulo Afonso, na Bahia.



A agência recorreu e, neste sábado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu a liminar, o que permitirá a retomada do julgamento.



O leilão foi realizado em 25 de outubro e contratou 14 usinas termelétricas a gás natural, duas usinas fotovoltaicas em Rondônia e uma térmica a biomassa em Mato Grosso. A possibilidade de realizar um processo simplificado para contratar reserva de capacidade para enfrentar a crise hídrica está prevista na Medida Provisória 1.055/2021, que tem validade até este domingo (7).



O resultado do certame, porém, ainda precisa ser homologado pela agência, que analisará a questão na reunião de hoje.