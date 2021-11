Duas empresas de Uberlândia arrematam oito lotes no leilão 5G

Pelos lotes das frequências 3,5 GHz, 2.3 Ghz, a empresa pagou R$ 59,350 ainda na quinta-feira (4/11). Nesta sexta (5/11), o lote da frequência 26 GHz foi adquirido por R$ 5,475 milhões.



A Fly Link arrematou nesta sexta o lote H42, também com abrangência no sul de Minas e partes de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por R$ 900 mil.



A Algar informou que a estratégia da companhia é oferecer acesso aos mais inovadores serviços de telecomunicações para as cidades onde atua. "A chegada do 5G trará mais desenvolvimento para o país, pois permitirá velocidade muito superior para acesso à internet e transmissão de dados, novos modelos de negócio e aplicações que hoje não são viáveis com as redes tradicionais, como carros autônomos, controle de robôs a distância, cloud gaming, internet das coisas, realidade virtual e aumentada, etc”.



Segundo levantamento da Conexis, na quinta-feira, o governo arrecadou R$ 7,1 bilhões no leilão, um ágio médio (valor adicional ao mínimo que era exigido no edital) de quase 250% sobre o lance mínimo.