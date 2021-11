Biden celebra payroll e defende vacina obrigatória para impulsionar economia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma breve declaração nesta sexta-feira, 5, para celebrar o relatório mensal de empregos (payroll) de outubro, publicado mais cedo com números melhores do que o previsto por analistas. Além disso, voltou a defender a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, argumentando que isso permitirá uma retomada econômica "maior e mais rápida".



Os EUA "continuam a criar empregos em ritmo recorde", afirmou o líder americano, destacando também revisões em alta na geração de vagas em meses anteriores no payroll.



"Somos a economia que mais cresce, entre as nações desenvolvidas no mundo", celebrou o presidente norte-americano.



Biden voltou a pedir que o Congresso passe medidas econômicas almejadas por seu governo, como o pacote de infraestrutura. Segundo ele, elas podem resultar em "impulso real" para a economia americana.