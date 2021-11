Procon de Patos de Minas adere a mutirão de renegociação de dívidas

Quem tiver dificuldades para acessar o site pode procurar a sede do Procon, em Patos de Minas (foto: Pixabay)

O Procon de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, aderiu ao mutirão on-line de renegociação de dívidas. A iniciativa conta com a participação da Procons Brasil, da Senacon, da Febraban, do Banco Central e do Senado Federal. O procedimento é feito exclusivamente pela internet, porém, quem tiver dificuldades poderá comparecer presencialmente à sede do Procon.

Segundo o coordenador do Procon de Patos de Minas, Rafael Godinho Nogueira, muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar o órgão ou o próprio banco por sentirem-se constrangidos com a situação.



“Por isso acreditamos que esse mutirão pela internet vai incentivar a pessoa a negociar suas dívidas e sair dessa situação que causa diversos transtornos na vida de qualquer cidadão”, disse.

Quem pode participar?

Podem participar do mutirão pessoas físicas que possuam dívidas diversas, como faturas de serviços, cartão de crédito, financiamento, dentre outros.

Como participar?

Basta acessar o site consumidor.gov.br e realizar um cadastro on-line. Depois, você receberá um login e uma senha de acesso. Dentro da plataforma você vai clicar em “registrar reclamação” e fornecerá dados relativos à dívida.

Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem 10 dias para apresentar proposta ou resposta para o consumidor. Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem o limite de 20 dias para avaliar o retorno dado.

Assista ao vídeo explicativo:

E se a reclamação não for resolvida?

Caso a reclamação não seja resolvida nesta plataforma, o consumidor poderá recorrer diretamente aos canais tradicionais de atendimento presencial do Procon, ou ainda à Defensoria Pública, Ministério Público, Juizado Especial Cível, entre outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Como descobrir quais são minhas dívidas?

O Registrato, sistema do Banco Central, fornece um extrato das informações de uma pessoa com instituições financeiras.

A ferramenta permite a consulta on-line do histórico de pessoa física ou jurídica em bancos e financeiras.

Para acessar, basta visitar o site www3.bcb.gov.br/registrato

Assista ao vídeo explicativo:

Mora em Patos de Minas e tem dúvidas?

Em caso de dúvidas, o consumidor pode contatar o Procon de Patos de Minas pelos telefones (34) 3822-9774 e 3821-8290 ou comparecer presencialmente à sede, situada na Avenida Getúlio Vargas, 245, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17h30.