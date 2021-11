Todos os proponentes estão habilitados para o leilão do 5G, diz Anatel

O presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Abraão Balbino e Silva, disse nesta quinta-feira, 4, que todos 15 proponentes para o leilão do 5G estão habilitados a participar da disputa.



O leilão tem propostas de 15 grupos, entre empresas e consórcios, interessados nas frequências que serão licitadas pela agência, entre elas Claro, Vivo e TIM, as maiores teles, além da mineira Algar e da paranaense Sercomtel e de dez empresas de menor porte.



As faixas leiloadas - 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHZ - servirão tanto para ativar o 5G, quanto para ampliar o 4G.