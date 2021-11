Leilão do 5G: entenda o que muda na sua vida com a nova tecnologia

Em maio, o Congresso Nacional recebeu a exposição de tecnologia 5G Digital Day (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)







Começou nesta quinta-feira (4/11) o leilão do 5G no Brasil . A abertura foi no auditório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília, e o evento deve durar até amanhã. Serão leiloadas as frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, em blocos nacionais e regionais. Se todos os lotes forem arrematados, o edital levantará R$ 49,7 bilhões. Quinze empesas participam do certame.









O que é o 5G?

O 5G é a quinta geração de telefonia móvel. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, é uma nova tecnologia de transporte de dados em redes envolvendo dispositivos móveis. Ele sucede gerações anteriores, mas autoridades e especialistas apontam que terá melhorias não apenas incrementais, mas qualitativas.





Considerado um grande marco tecnológico, o padrão pode viabilizar carros autodirigíveis, procedimentos médicos a distância, automação completa de linhas de produção, vigilância e monitoramento de todo o tráfego urbano, além de entretenimento em altíssima qualidade e conectividade semelhante à encontrada em países desenvolvidos.





Qual a diferença do 5G para o 4G?

Enquanto a tecnologia 1G tinha velocidade de 2kbit /s e o 4G garantia tráfego de 1 Gbit /s, o 5G terá velocidade para baixar informações de até 100 1 Gbit /s. Enquanto a latência (diferença na resposta na transmissão de dados) era de 60-98 milissegundos no 4G, no 5G ela será reduzida para menos de 1 milissegundo.









As vantagens da rede 5G (foto: Agência Brasil)

O 5G permite mais dispositivos conectados, o que é relevante com o crescimento da comunicação máquina a máquina; aumenta a velocidade de conexão, o que reduz a dificuldade na comunicação em tempo real, streaming, jogos, transferência de arquivos; diminui a latência (resposta da conexão), contribuindo para que os dispositivos móveis trabalhem mais rápido; e tem maior capacidade de banda, o que é importante diante do aumento de informações que são publicadas e circulam na internet, seja a criação de mais conteúdos ou a melhoria da qualidade, como no áudio ou na definição em vídeo.





O uso exige aparelhos compatíveis?

Sim. Os requisitos para a certificação de tais aparelhos para rede 5G já foram aprovados pela Anatel, permitindo que dia a dia o quantitativo de modelos certificados seja incrementado. De acordo com a agência, o primeiro smartphone homologado compatível à tecnologia 5G no Brasil foi lançado no final de junho de 2020. Mas, mesmo com o aparelho em mãos, para que o 5G funcione é necessária a implantação das redes pelas prestadoras.





A consulta aos aparelhos homologados pela Anatel para o 5G está disponível no Sistema de Certificação e Homologação (SCH) . No link, é preciso clicar na opção “telefone móvel celular”, em seguida, no filtro “tipo de produto” e “NR” no filtro “tecnologia”.





Quando a tecnologia estará disponível no país?

A partir do leilão, as empresas terão as faixas de frequência para explorar serviços baseados na tecnologia, e caberá a elas fazer o lançamento desses serviços. A licitação prevê que elas comecem a oferecer o 5G até 31 de julho de 2022. Atualmente, apenas sete das 27 capitais brasileiras estão totalmente preparadas para a nova tecnologia de comunicações, de acordo com o Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais operadoras que atuam no Brasil.





Vai custar mais caro?

Questionado pela Agência Brasil sobre o mercado e os preços que deverão ser praticados com a chegada da nova tecnologia, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra, afirmou que há uma tendência ao avanço tecnológico com a manutenção de preços, e que a adoção do padrão 5G não será elitizada. “Na prática, haverá uma melhora na dinâmica do custo-benefício. Em telecomunicações, há um fenômeno conhecido de avanço tecnológico sem necessariamente reajuste de preços”, explicou.





Algumas operadoras já anunciam tecnologia 5G. É a mesma coisa?

Não. As operadoras que atuam no Brasil estão anunciando o lançamento comercial do 5G com a técnica de compartilhamento das frequências usadas pelo 3G e 4G, o DSS (Dynamic Spectrum Sharing). As prestadoras já iniciaram a preparação das redes atuais para a evolução do 5G, porém, com esse tipo de compartilhamento, ainda não será possível usufruir plenamente das potencialidades do 5G, segundo a Anatel.





Os celulares 4G continuarão a funcionar?

Sim, da mesma forma que os com tecnologia 3G e 2G em todas as evoluções tecnológicas dos celulares. Não há previsão para que os sistemas anteriores sejam descontinuados.





O leilão do 5G prevê benefícios sociais. Quais são eles?

Os termos do leilão do 5G preveem a obrigação de cobertura das 26 capitais e do Distrito Federal até julho do ano que vem. O serviço deverá cobrir todas as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes até 2028, enquanto o serviço de 4G deverá cobrir todo o território nacional.





Para o Ministério das Comunicações, a chegada do 5G eliminará um dos grandes empecilhos na universalização do acesso digital, que é a infraestrutura. A pasta diz que o leilão do 5G terá grande parte do dinheiro da concessão revertida para ações de avanço no setor e não terá caráter arrecadatório para o governo.





De acordo com o secretário de Telecomunicações, as metas futuras do Ministério das Comunicações após o leilão do 5G serão de caráter social, com o objetivo de traçar os perfis de brasileiros que ainda não estão incluídos na revolução digital, mesmo após chegar à meta de 100% do território conectado.