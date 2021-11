Leilão do 5G começa com 15 empresas inscritas e deve durar 2 dias; entenda

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu início, nesta quinta-feira (4/11), o leilão das frequências que serão usadas na quinta geração de internet móvel, o 5G.

A promessa é de que o novo padrão de conectividade traga mais velocidade, tornando as conexões mais estáveis, e impulsione o desenvolvimento de novas tecnologias, como veículos autônomos e a internet das coisas.

A abertura do processo licitatório ocorreu no auditório da Anatel, em Brasília e pode durar até amanhã (5/11), conforme o ritmo de análise das propostas.

A solenidade de abertura teve início às 10h, conduzida pelo Ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo presidente da Anatel, Leonardo de Morais. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) também participaram da cerimônia.

Serão leiloadas as frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, em blocos nacionais e regionais. Se todos os lotes forem arrematados, o edital levantará R$ 49,7 bilhões.

Apenas R$ 3 bilhões, contudo, serão entregues diretamente ao governo. A idéia é que o restante seja pago por meio de investimentos, como a implantação de internet em 100% das escolas públicas brasileiras de educação básica, o que demandará recursos de ao menos R$ 7,5 bilhões, além de conectividade das rodovias brasileiras.

“Só o 5G vai trazer, nos próximos 10 anos, um aumento de mais de 2% no PIB do Brasil por ano. Nos próximos 15, estamos falando de 1,2 trilhão de dólares movimentando todos os setores da economia”, estimou o ministro Fábio.", avaliou o ministro Fábio Faria.





No total, 15 empresas se candidataram ao certame. São elas:





Algar Telecom S.A.

Brasil Digital Telecomunicações LTDA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Claro SA

Cloud2U Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA

Consórcio 5G Sul

Fly Link LTDA

Mega Net Provedor de Internet e Comércio de Informática LTDA

Neko Serviços de Comunicações, Entretenimento e Educação LTDA

NK 108 Empreendimentos e Participações S.A.

Sercomtel Telecomunicações S.A.

Telefônica Brasil S.A.

TIM S.A.

VDF Tecnologia da Informação LTDA

Winity II Telecom LTDA





Obrigações previstas

O edital do MinC prevê que as operadoras vencedoras ofereçam contrapartidas. Entre as principais exigências constam:





Disponibilização do 5G em todas as capitais do país até julho de 2022;

Construção da rede privativa de comunicação para a administração pública federal;

Garantia de internet 4G nas rodovias brasileiras;

Instalação da rede de fibra óptica, via fluvial, na região amazônica;

Financiamento dos custos da migração da TV aberta via satélite da banda C para a banda Ku (novas antenas, receptores e a instalação desses equipamentos para famílias de baixa renda);

Garantia de internet móvel de qualidade nas escolas públicas de educação básica.