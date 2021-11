Empresas se comprometem com US$ 3 bi para gado e soja livre de desmatamento

Oito instituições financeiras e empresas do agronegócio anunciaram um compromisso de US$ 3 bilhões para a produção de soja e gado livre de desmatamento e conversão de habitats naturais na América do Sul, informou em nota a ONG The Nature Conservancy. O acordo prevê ainda US$ 200 milhões em desembolsos até 2022.



Segundo a TNC, as empresas &Green; Fund, AGRI3, DuAgro, Grupo Gaia, JGP Asset Management, Syngenta, Sustainable Investment Management e VERT anunciaram seus compromissos financeiros na Cúpula dos Líderes Mundiais dentro da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), que iniciou no domingo em Glasgow, Escócia.



"Os compromissos feitos por essas entidades privadas irá acelerar o fluxo de capital para os agricultores, viabilizando a transição para modelos de negócios mais sustentáveis, incluindo a expansão da produção em pastagens degradadas e aumento da produtividade - por exemplo, por meio da intensificação sustentável da pecuária", avalia a TNC na nota.



As empresas também assinaram a declaração de lançamento da iniciativa Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco (IFACC), se tornando as primeiras signatárias da iniciativa, com objetivo de tornar a produção de commodities da região para um modelo mais sustentável.



A meta do IFACC é atingir US$ 10 bilhões em compromissos e US$ 1 bilhão em desembolsos, até 2025.