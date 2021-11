PMI da indústria da Alemanha cai a 57,8 em outubro, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha caiu de 58,4 em setembro a 57,8 na leitura final de outubro, informou nesta terça-feira, 2, a IHS Markit, na mínima em nove meses. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 58,2.



A consultoria afirma que gargalos na oferta continuaram a ser um importante freio para o setor na maior economia da Europa, no início do quarto trimestre.



As tendências no emprego e as expectativas "também desapontaram" no mês, segundo a IHS Markit.



* Com informações da Dow Jones Newswires