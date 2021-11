Ainda existe botijão de gás a menos de R$ 100 em Minas Gerais?

Botijões sobem de preço constantemente; valores chegam a R$ 120 em algumas regiões mineiras (foto: Marcello Casal / Agência Brasil)

O botijão de gás é o principal método para que uma alimentação seja cozida, mas também se tornou um dos maiores vilões do bolso do consumidor com as sucessivas altas (sem contar a alta dos próprios alimentos, gasolina, entre outros insumos básicos para a sobrevivência).