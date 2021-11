Não há bloqueios em rodovias e pontos logísticos do País, diz Infraestrutura

O Ministério da Infraestrutura informou que não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos do País. A informação foi divulgada em boletim atualizado às 12 horas, o mais recente, na conta oficial do Twitter da pasta.



O relatório tem como base informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Transportadores autônomos realizam paralisação nacional nesta segunda-feira pelo País. São atos pontuais às margens de rodovias e em postos de combustíveis após uma série de proibições judiciais quanto a restrições de circulação em rodovias.



Segundo o ministério, há apenas um ponto de concentração no km 276 da BR-116/RJ (na rodovia Presidente Dutra), em Barra Mansa (RJ).



"Sem bloqueio e sem abordagem a caminhoneiros que seguem viagem", disse a pasta.



Os portos também estão operando normalmente e não foram registradas ocorrências em centros de distribuição de combustíveis, conforme o boletim.