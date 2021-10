Saiba onde a gasolina não custa menos de R$ 7 em MG

Preço dos combustíveis sofre com pressão do mercado externo. Petrobras utiliza dólar para balizar valores no Brasil (foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)





Tem lugares que nem adianta pesquisar. Com o novo aumento da gasolina, que começou a valer na última terça-feira (26/10), dificilmente moradores de cinco cidades de Minas Gerais vão encontrar o combustível a menos de R$ 7 o litro. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 31 municípios de todas as regiões do estado.

Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, é onde foi encontrada a gasolina com valor "menos caro", a R$ 7,009 o litro. O combustível mais caro de todos está em Paracatu, no Noroeste: R$ 7,479, o litro da gasolina.

Na capital, Belo Horizonte, os preços beiram os R$ 7. O valor mais caro encontrado pela ANP em BH foi de R$ 6,897.

Veja onde o combustível já custa mais de R$ 7

Preços mais baixos encontrados nos postos, segundo a ANP

São Sebastião do Paraíso - R$ 7,009

Viçosa - R$ 7,060

Três Corações - R$ 7,096

Unaí - R$ 7,099

Patos de Minas - R$ 7,177

Preços mais altos encontrados nos postos, segundo a ANP

Patrocínio - R$ 7,289

Viçosa - R$ 7,289

Juiz de Fora - R$ 7,299

Três Corações - R$ 7,299

São Sebastião do Paraíso - R$ 7,299

Passos - R$ 7,299

Unaí - R$ 7,389

Paracatu - R$ 7,479

Por que tão caro?

O preço dos combustíveis está elevado por causa da atual política de preços da Petrobras, que completou cinco anos neste mês de outubro. Segundo o Observatório Social da Petrobras (OSP), justamente neste mês, o valor real da gasolina, descontada a inflação, atingiu patamar recorde. O observatório é mantido pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), organização sindical representante de empregados da estatal.

Na prática, o preço do combustível é balizado com o equivalente em dólar, mesmo o produto sendo produzido aqui no Brasil.