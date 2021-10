Presidente do Sindtanque-MG sobre o congelamento do ICMS: 'Avanço grande'

Para o Sindpetro, a redução do preço final dos combustíveis, é um "alívio momentâneo para empresários e cidadãos" (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, informou em vídeo que o sindicato vê o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis como um avanço grande para a categoria.

Ele ainda diz que o Sinditanque-MG recebeu de forma positiva a notícia da redução de 15% para 12% da alíquota do óleo diesel e pede para que o governador Romeu Zema se sensibilize e altere o valor o mais rápido possível.

Considerando que o aumento do valor do combustível, decorrente dos reajustes constantes da Petrobras, tem consequências diretas no custo de vida dos mineiros, o Governo de Minas vai congelar o ICMS do diesel no Estado a partir desta segunda-feira. #GovernoPresente %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) October 25, 2021

Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) informou que recebeu positivamente a informação sobre o c ongelamento do ICMS dos combustíveis por 90 dias, anunciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), nesta sexta-feira (29/10).

O Minaspetro informou que com a alta do preço do petróleo e do dólar, e os ajustes periódicos da Petrobras conforme a política de preços adotada desde 2017, o congelamento do PMPF (preço final dos combustíveis) é um “alívio momentâneo para empresários e cidadãos”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.