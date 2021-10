Pesquisa: em BH, maior parte usará 13º para pagar contas e quitar dívidas

Pela quinta vez seguida, maior parte dos trabalhadores de BH dizem que irão pagar contas com valor (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29/10) e realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis (IPEAD) de Minas Gerais mostra que a maior parte dos trabalhadores de Belo Horizonte com direito ao 13º salário usará o benefício natalino de 2021 para pagar contas e quitar dívidas. O levantamento destaca que o desejo de viajar voltou à tona, após ser considerado ficar na oitava posição no estudo realizado em 2020.





LEIA MAIS 06:00 - 29/10/2021 Flexibilização de medidas contra COVID-19 avança e especialista vê risco

10:37 - 27/10/2021 Servidores municipais de Belo Horizonte receberão o 13º salário antecipado Ao todo, 35% dos entrevistados afirmam que a gratificação será utilizada para pagar contas atrasadas e quitar dívidas - foi a quinta vez seguida que esta é a principal resposta dos belo-horizontinos à destinação do 13º. Na sequência, 23% dos trabalhadores dizem que irão poupar para outros fins o valor a ser recebido.





Completa o top 3 de "fins" do 13º, com 12% das respostas, o pagamento de impostos do início do próximo ano, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O quarto item apontado pela pesquisa merece destaque, segundo o IPEAD.





Ao todo, 10% afirmam que devem usar a quantia para viajar. Este item ocupava apenas a oitava posição em 2020, em um contexto de maior recessão econômica e sanitária devido à pandemia de COVID-19, com 3,42% das respostas.





“Pesquisa especial sobre o destino do 13º salário mostrou que pagar contas atrasadas, quitar dívidas e poupar para outros fins continuam sendo as opções mais citadas pelos consumidores nos últimos cinco anos. O destaque do ano de 2021 foi o item viajar, que subiu da oitava para a quarta posição”, afirma trecho de publicação da IPEAD.





Entre as 11 opções elencadas pela pesquisa, chama atenção aquela que não pontuou e, curiosamente, é praticamente um sinônimo do 13º salário: compras de Natal. Todas as outras dez categorias saíram do 0%.





São elas: realizar investimentos financeiros (8%); não sabe (7%); dar de entrada ou antecipar parcelas de financiamento (3%); realizar compras para as comemorações do fim de ano (3%); poupar para gastos escolares do próximo ano (2%); e já antecipou e usufruiu do benefício ao longo do ano (1%).





Essa pesquisa de destinação do 13º salário, aplicada juntamente com o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICC BH), é feita uma vez por ano, sempre em outubro. Foram entrevistados 210 consumidores. A Fundação IPEAD é interligada com a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (FACE-UFMG).

Tabela com dados sobre destinação do 13º em BH de 2021 a 2016 (foto: Fundação IPEAD/FACE-UFMG)





Em BH, o 13º é para a minoria





Antes de entrar no mérito da destinação do 13º, a pesquisa aferiu quantas pessoas têm direito ao benefício. Segundo o levantamento, 52,38% dos entrevistados não irá receber este valor, enquanto o restante afirma que terá direito ao vencimento.





Em comparação com 2020, segundo a pesquisa, o número de pessoas em BH com direito ao 13º salário caiu. No ano passado, 55,71% responderam que iriam ganhar o benefício natalino e 44,29% disseram que não teriam a quantia.