Petrobras aprova pagamento de antecipação de remuneração

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 28, ao mercado que o seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de antecipação de remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021. O valor total será de R$ 31,8 bilhões, cerca de US$ 6 bilhões, equivalente a R$ 2,437865 por ação preferencial e ordinária.



Essa remuneração se soma aos R$ 31,6 bilhões já anunciados, totalizando R$ 63,4 bilhões em antecipação referente ao exercício de 2021, ou cerca de US$ 12 bilhões, segundo a Petrobras.



O valor adicional será pago em dezembro, junto com a parcela aprovada em agosto com data de posição acionária em 1º de dezembro de 2021 e pagamento em 15 de dezembro.