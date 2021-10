No 1º teste da PEC dos precatórios, Câmara tem quórum insuficiente para aprovação

Novo requerimento do kit-obstrução será analisado agora (foto: LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A Câmara dos Deputados começou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, mas o cenário não é favorável ao governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), testou um dos itens do chamado kit-obstrução - um requerimento de retirada de pauta da urgência da PEC.O pedido, no entanto, foi rejeitado por 256 a 163, inferior aos 308 mínimos necessários para aprovar uma emenda à Constituição, de 308 votos. Novo requerimento do kit-obstrução será analisado agora.