Rede D'Or compra 100% do hospital Santa Isabel, de São Paulo

A Rede D'Or comunicou nesta quarta-feira, 27, a aquisição, por meio de sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea - Clínica São Vicente, a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel, cujo valor (firmvalue) é de R$ 280 milhões.



Segundo comunicado da companhia, a aquisição exclui os imóveis operacionais e do valor deste valor será deduzido o endividamento líquido.



A Rede D'Or informa que o Hospital Santa Isabel é um hospital geral exclusivamente particular, referência em atendimento médico na região central da cidade de São Paulo (SP). Conta com 119 leitos, com capacidade para expansão de leitos adicionais.



A previsão de Ebitda é de R$ 30 milhões para os 12 meses subsequentes ao fechamento da operação, com parte das sinergias geradas pela Rede D'Or incorporadas.



A operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas, a aprovação pelo Cade e a confirmação de diligência.