Ministério da Agricultura apresentará na COP-26 novos mapas de estoque de carbono

O Ministério da Agricultura lançou nesta quarta-feira, 27, mapas de estoque de carbono orgânico dos solos brasileiros. A ferramenta será apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano (COP-26), que ocorre a partir de 31 de outubro.



Segundo a pasta, em nota, a ferramenta vai subsidiar políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas e à diminuição da emissão dos Gases de Efeito Estufa (GEEs).



Por meio desse trabalho, desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Embrapa Solos, em parceria com a Embrapa Agricultura Digital, será possível identificar quais são as áreas potenciais no Brasil para a prática de economia verde, o que, de acordo com a pasta, vai afetar positivamente no cumprimento dos compromissos brasileiros para a mitigação das mudanças climáticas.



O ministério afirma que os mapas apresentam informações inéditas ao fornecerem um retrato detalhado do carbono orgânico estocado no solo brasileiro até a profundidade de 2 metros.



Dentre as variáveis utilizadas para geração dos mapas estão as de relevo, como índice de fundo de vale plano, elevação e índice de rugosidade do terreno, e também as de clima, como precipitação média anual, temperatura do quadrimestre mais frio e radiação solar.