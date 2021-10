Tesouro confirma para amanhã divulgação do resultado do governo central de setembro

O Tesouro Nacional divulga nesta quinta-feira, 28, às 13h30, o resultado primário do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) no mês de setembro. Às 14h, será dada entrevista coletiva por representantes da secretaria, segundo informou o Ministério da Economia, há pouco.



Segundo pesquisa Projeções Broadcast , a mediana do mercado indica que o governo central teve um déficit primário de R$ 4,250 bilhões em setembro. As projeções para o resultado primário do mês passado vão de um déficit de R$ 26,0 bilhões a um superávit de R$ 7,423 bilhões. (Equipe AE)