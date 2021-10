Apesar do preço, abastecer com gasolina é mais vantajoso que com etanol

Em Minas, gasolina e etanol registraram aumento de preço. Mas, abastecer com gasolina ainda é mais vantajoso (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os estados e no Distrito Federal na semana de 17 a 23 de outubro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em Minas Gerais, apesar de registrar aumento, o preço médio da gasolina é de R$ 6,603, contra R$ 6,587 da semana anterior. Já o etanol é encontrado a R$ 4,946 o litro, em média.





Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.





Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 76,64% ante a gasolina.





Veja os preços por estado:





Estados Preço médio da gasolina Preço médio do etanol





Acre 6,732 5,784

Alagoas 6,313 5,223

Amapá 5,511 5,850

Amazonas 6,307 4,859

Bahia 6,264 5,069

Ceará 6,599 5,613

Distrito Federal 6,586 5,694

Espírito Santo 6,410 5,474

Goiás 6,713 4,894

Maranhão 6,218 5,351

Mato Grosso 6,403 4,830

Mato Grosso do Sul 6,231 4,919

Minas Gerais 6,603 4,946

Pará 6,341 5,809

Paraíba 6,197 5,058

Paraná 6,101 4,958

Pernambuco 6,317 5,161

Piauí 6,905 5,661

Rio de Janeiro 6,914 5,825

Rio Grande do Norte 6,948 5,719

Rio Grande do Sul 6,650 6,341

Rondônia 6,397 5,595

Roraima 5,973 5,487

Santa Catarina 6,141 5,557

São Paulo 6,023 4,688

Sergipe 6,404 5,544

Tocantins 6,556 5,468





Variação de preço do etanol





Os preços médios do etanol hidratado subiram em 16 estados e no Distrito Federal na semana entre 17 e 23 de outubro, também de acordo com levantamento da ANP. Em outros nove estados, os preços recuaram; já no Amapá não houve alteração na cotação.





Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do combustível subiu 1,16% na semana em relação à anterior, de R$ 4,819 para R$ 4,875 o litro.





Minas Gerais foi um dos estados que apresentou aumento de preço. Ao todo, foram 428 postos avaliados e a cotação média ficou em R$ 4,946 o litro, enquanto na semana anterior, o preço médio era de R$ 4,906.





O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 4,489 o litro, no estado, e o preço máximo foi de R$ 5,858 .





O preço máximo, de R$ 7,099 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 6,341.





Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 3,64%, a R$ 4,875 o litro. O estado com maior alta no período foi Mato Grosso, onde o litro subiu 5,67% no mês.





Na apuração semanal, a maior alta de preço também foi observada em Mato Grosso, com avanço de 5,18%, para R$ 4,83 o litro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.