Nova estrutura indica mudança de nome do Facebook

O Facebook anunciou nesta segunda, 25, uma reorganização em sua estrutura financeira que indica que uma mudança de nome deve ocorrer em breve. No balanço do terceiro trimestre, a rede social comunicou investidores que, a partir do próximo trimestre, os resultados do Facebook Reality Labs, ou FRL, serão separados dos números de outros serviços, como Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.



Com a nova estrutura, receita e lucro dos apps serão registrados separadamente dos produtos do FRL, que desenvolve produtos voltados a realidade aumentada e realidade virtual. A divisão tem 10 mil funcionários.



Na semana passada, o site The Verge afirmou que a empresa deverá anunciar a mudança de nome, baseada no novo foco na construção de um metaverso, um conceito amplo que se refere a espaços digitais que se tornam mais realistas com o uso de realidade virtual e aumentada.



Segundo o diretor financeiro da empresa, David Wehner, o Facebook espera que o investimento na FLR reduza o lucro operacional de 2021 em cerca de US$ 10 bilhões. A expectativa é que Zuckerberg fale sobre a mudança na conferência Connect, marcada para quinta-feira, 28.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.