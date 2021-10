Preço do gás de cozinha sobe até 32,6% só este ano em BH

Botijão de 13kg entregue no próprio bairro variou 35% entre um estabelecimento e outro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



De janeiro a outubro de 2021, o preço médio do gás de cozinha aumentou significativamente, e o consumidor pôde sentir no bolso. O site de pesquisa de preços Mercado Mineiro realizou um levantamento do preço de gás de cozinha na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O botijão de 13kg aumentou mais de 32% na capital entre janeiro e outubro.

O botijão de 13kg, que em 5 de janeiro custava em média R$ 84,81, alcançou o valor de R$ 111,80, um aumento de 31,82% ou R$ 26,99, quando entregue na própria região. Já o preço do botijão de 13kg, entregue na portaria do estabelecimento, aumentou R$ 25,37. O preço médio era de R$ 77,83 em janeiro, e subiu para R$ 103,20, um aumento de 32,60%.

Feliciano Abreu, coordenador do site Mercado Mineiro, destaca a grande variação de preços: "O botijão de 13kg entregue no próprio bairro variou 35%, podendo custar de R$100 até R$ 135. Já na portaria, o botijão de 13kg pode custar de R$ 95 até R$ 135, uma variação 42%".

No total, a pesquisa aponta que as variações chegam a 63%, como aconteceu no cilindro de 45kg na portaria, que custa de R$ 350 a R$ 540. O produto, que tinha o preço médio de R$ 342,73, teve aumento de R$ 67,89. O valor do cilindro, quando entregue na própria região, alcançou os R$ 410,62, aumento de 19,81%. Quando o cilindro de 45kg era buscado na portaria, o preço médio era de R$ 328,87 no começo do ano, e passou para R$ 402,73, um aumento de 22%, ou R$ 73,86.

Em apenas 1 mês: alta de quase 5% no botijão de 13kg

Os preços assustam, e cada vez mais famílias não têm condições de arcar com as altas despesas do gás de cozinha, e optam por seu uso apenas em casos de emergência. Só em um mês, um botijão de 13kg teve aumento de quase 5% na Região Metropolitana de BH, segundo o levantamento.



De acordo com Feliciano Abreu, “quando comparamos os preços médios em menos de 30 dias, de setembro a outubro, os aumentos são bem consideráveis”.

Segundo o levantamento, um botijão de 13kg entregue no próprio bairro que custava em 30 de setembro R$ 106,89 subiu para R$ 111,80 em 21 de outubro, um aumento de 4,59% ou R$ 4,91. Já o botijão de 13kg quando buscado na portaria que custava em 30 de setembro R$ 98,86 subiu para R$ 103,20, em 21 de otubro, um aumento de 4,39% ou R$ 4,34”.

O levantamento do Mercado Mineiro analisou 102 estabelecimentos entre os dias 20 a 22 de outubro de 2021. Entre eles, o botijão mais caro de 13kg custa R$ 135, sendo entregue tanto na região, quanto na portaria do estabelecimento.

O menor preço do botijão de 13kg entregue na região foi de R$ 100, e entregue na portaria, R$ 95. Já o maior preço de cilindros de 45 kg foi os expressivos R$ 540. O preço mais baixo do cilindro entregue na região foi de R$ 350, e R$ 330 entregue na portaria.