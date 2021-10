Bolsonaro diz que a privatização da Petrobras 'entrou no radar'

(foto: Reprodução/Facebook) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (25/10) que a privatização da Petrobras entrou no radar do governo, mas alegou que o processo é complicado e que nada mudaria quando se fala em monopólio e preços.









Ao falar sobre a alta nos preços dos combustíveis, ele sustentou que os reajustes da Petrobras são uma realidade e que o preço do combustível está alto em razão do preço do dólar e do barril de petróleo, e não porque ele é o "malvado".





"Vem reajuste do combustível? Vem. Eu gostaria que não viesse. Mas como disse agora há pouco, tem o preço do petróleo lá fora, o barril, e vê aqui como é que está o dólar aqui dentro", ressaltou o presidente, que também criticou a incidência de ICMS sobre os combustíveis e disse quem ganha com o atual modelo são os governadores.





"Quando se fala em aumento de combustível, isso aí é uma correia de transmissão para a inflação. Tudo sobe. Agora, eu não sou o malvado, não quero aumento de combustível, mas é uma realidade. O mundo todo está sofrendo com a economia com esse pós-pandemia. É uma realidade e temos que enfrentar", continuou Bolsonaro.





Durante sua fala, o chefe do Executivo negou que seja o responsável pelo aumento, mas não falou sobre a política de preços da Petrobras. "'Ah, o combustível está caro por causa do Bolsonaro'. Vamos procurar saber o que compõe o preço da bomba de combustível de vocês aí em Três Lagoas. Quanto a gasolina sai lá da Petrobras, o álcool da refinaria e o preço final. Chega três vezes mais caro que o preço na origem. Esses dois terços outros, qual a composição deles? É um direito reclamar, isso se chama liberdade de expressão, mas vamos criticar com razão", argumentou.





O dólar e o valor do petróleo no mercado internacional são os principais fatores que determinam o preço dos combustíveis nas bombas do país, já que, desde 2016, a Petrobras utiliza o modelo de paridade com o exterior.





Ou seja, quando o barril do petróleo sobe, o preço também sobe no Brasil. Já que as negociações são feitas em dólar, quando o câmbio está depreciado, fica mais caro negociar. A exemplo do que ocorre com a energia elétrica, por exemplo, quando há um aumento, a inflação também cresce, pois a indústria nacional e o comércio dependem tanto de energia quanto de combustível para manter suas atividades.





Componente político





Um dos problemas envolvendo Bolsonaro e a alta no preço dos combustíveis está no componente político. A recente disparada do dólar, segundo analistas ouvidos pelo Correio, ocorreu porque o governo não adotou políticas macroeconômicas efetivas para tentar driblar a crise, e acreditou que o mercado se autorregularia. Soma-se a isso a instabilidade política criada por Bolsonaro, que recentemente esteve em uma guerra aberta contra o Judiciário e na crise envolvendo o teto de gastos, que deixa investidores estrangeiros apreensivos e causa fuga de capital e depreciação do Real.





Nesta segunda, contudo, o presidente voltou a culpar as medidas de restrição em razão da pandemia pelo mau desempenho da economia. "A gente faz o possível aqui no Brasil. Se não fossem as medidas tomadas por nós, lá em 2019, liberdade econômica, entre tantas outras, ajudamos a desburocratizar, desregulamentar a economia, quando veio 2020 e o vírus entrou para valer em março, a queda na economia seria muito maior. Estamos pagando um preço caro pelo 'fique em casa, a economia a gente vê depois'", disparou.