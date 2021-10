Barclays eleva projeção de alta da taxa Selic de outubro de 1pp para 1,5pp

O Barclays elevou a sua projeção de aumento da taxa Selic na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira, 27, de 1 ponto porcentual para 1,5 ponto porcentual. O banco aumentou também a estimativa de taxa de juros terminal, de 9,25% para 9,75%, com potenciais riscos de alta.



"No Brasil, a incerteza crescente sobre a política fiscal em 2022 devido às mudanças propostas ao teto dos gastos nesta semana provavelmente vai exacerbar a avaliação do Copom sobre os riscos de alta para a inflação na reunião de quarta-feira", escrevem os analistas do Barclays Roberto Secemski, Alejandro Arreaza, Pilar Tavella e Nestor Rodriguez.



Segundo o banco, novas mudanças fiscais teriam o potencial de elevar a projeção de Selic terminal. O Barclays nota que o pedido de demissão do secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e do secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, tem aumentado as preocupações acerca de novas "derrapadas fiscais" durante a tramitação da PEC dos precatórios no Congresso.



"A possível extensão do Auxílio Emergencial que termina neste mês e pressões crescentes por subsídios de combustíveis a caminhoneiros em meio a ameaças de greves nacionais pode aumentar o nervosismo do mercado", afirmam.