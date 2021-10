Esteves Colnago aceita convite de Guedes para substituir Bruno Funchal

Esteves Colnago é ex-ministro do Planejamento, cargo ocupado no governo de Michel Temer (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil ) Esteves Colnago , aceitou assumir o cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia . Ele é o atual chefe da assessoria de relações institucionais da pasta, com contato direto com o ministro Paulo Guedes . Um dos nomes cotados para estancar a sangria da nova debandada na equipe econômica, o ex-ministro do Planejamento, aceitou assumir o cargo deespecial doe Orçamento doda. Ele é o atual chefe da assessoria de relações institucionais da pasta, com contato direto com o ministro









Resta saber se o ministro Paulo Guedes conseguirá recuperar a credibilidade perdida nos últimos dias, como a derrubada do teto de gastos - emenda constitucional que limita as despesas pela inflação - para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que provocou uma crise institucional culminando na debanda de quatro secretários da pasta ontem.





Na avaliação de Arnaldo Lima, diretor de Estratégias Públicas do Grupo Mongeral Aegon, Paulo Guedes errou ao não colocar Colnago na função desde o início do mandato. "É disparado o melhor nome da Esplanada. Participou da construção do teto e 90% das medidas econômicas nos últimos anos passaram pelas mãos do Esteves. Ele sabe dialogar com o Congresso e não é vaidoso", disse Lima, que trabalhou com o novo secretário no extinto Ministério do Planejamento.