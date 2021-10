PMI industrial preliminar cai a 59,2 em outubro nos EUA, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial) dos Estados Unidos caiu de 60,7 em setembro a 59,2 em outubro, informou a IHS Markit, com base em dados preliminares. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal , de 60,5.



O PMI industrial americano, por outro lado, avançou de 54,9, a 58,2 na mesma base comparativa, acima do consenso do mercado, de 55,5.



Já o PMI composto, que engloba indústria e serviços, subiu de 55 a 57,3.



Em comunicado, a IHS Markit explicou que o desempenho reflete os gargalos na cadeia produtiva e as dificuldades de empresas de encontrarem trabalhadores, dois fatores que levam à escalada de preços.