Petrobras inicia teaser sobre venda integral de Campo de Catuá, no ES

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 22, que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda integral de sua participação de 100% no Campo de Catuá, pertencente ao Bloco Exploratório BC-60, na Bacia de Campos, Espírito Santo.



As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado, acrescenta a empresa, em fato relevante, ressaltando que a operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia.