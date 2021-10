China estuda medidas para conter lucro de empresas de carvão

Preocupada com a escalada dos preços, a China informou nesta sexta-feira, 22, que estuda medidas para conter o que considera uma excessiva busca por lucros por parte de empresas ligadas ao carvão. Em comunicado, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (NDRC, na sigla em inglês) revelou que, em reunião com representantes do setor, discutiu o atual estado da produção chinesa e prometeu adotar políticas que garantam a estabilização dos preços.



A agência acrescentou que pretende mobilizar equipes de investigações para apurar os custos e lucros de empresas de carvão. Na última terça-feira, a comissão já havia criticado a "irracional" alta dos preços, que estaria "se desviando completamente dos fundamentos da oferta e demanda". A instituição se comprometeu em intervir para reverter a situação, embora não tenha detalhado medidas.