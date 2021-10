Secretário de Petróleo do MME pede demissão e vai para iniciativa privada

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), José Mauro Ferreira Coelho, deixará o serviço público e assumirá novos desafios na iniciativa privada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 21, pela pasta.



Coelho atuou quatro anos na Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e estava no MME há um ano e meio. Antes de assumir novas funções na iniciativa privada, ele passará por um período de quarentena.



Ele deixa o cargo num momento em que o preço dos combustíveis tem sido motivo de tensão no governo, em meio a questionamento de caminhoneiros em relação ao custo do diesel e reflexos nos índices de inflação do País.