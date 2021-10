Ver galeria . 18 Fotos Polícia fez escolta para abastecimento de caminhões-tanque em Betim, na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press )

Agentes edaMilitar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanham ode caminhões-tanque durantedos, nesta quinta-feira, em Betim, na. A categoria suspendeu as atividades já durante a madrugada em Minas, acompanhando protesto que ocorre também em outros estados brasileiros. De acordo com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), todas as transportadoras estão paradas, num total de cerca de 800 caminhões. O protesto contesta os valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis cobrado no estado e o alto preço do diesel praticado pela Petrobras.