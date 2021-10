Ministério convoca coletiva de imprensa para falar sobre rumos do Auxílio Brasil

O ministro da Cidadania, João Roma, vai conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira às 15 horas (de Brasília), no Palácio do Planalto, para falar sobre "estratégias e rumos para o Auxílio Brasil".



O dia de hoje deve ser decisivo para as negociações de como fica o desenho do Auxílio Brasil.



Mais cedo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que quer pagar R$ 400 aos beneficiários do programa até dezembro de 2022, como revelou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira à noite.



Nos últimos dias, instalou-se um verdadeiro cabo de guerra entre ala política e econômica do governo em torno da definição do valor que ficará fora do teto de gastos.



A equipe econômica quer limitar a R$ 30 bilhões, mas a ala política quer uma cifra maior.