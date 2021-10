Procon-SP: Taxa média de empréstimo pessoal chega a 6,38% ao mês em outubro

Em outubro, a taxa média dos bancos para empréstimo pessoal passou de 6,32% para 6,38% ao mês, segundo pesquisa do Procon-SP. Já a taxa média do cheque especial é a mesma desde fevereiro, 7,96% ao mês.



Esse aumento ocorreu por alterações nas taxas do Banco do Brasil e do Bradesco. O BB alterou de 5,73% para 5,81%, um acréscimo de 0,08 ponto porcentual. Já o Bradesco alterou sua taxa de 7,42% para 7,72%, um acréscimo de 0,30 pp.



O levantamento foi feito em 4 de outubro pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.