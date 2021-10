Novo desenho do Auxílio Brasil deve ser anunciado em cerimônia no Planalto às 17h

O novo desenho do Auxílio Brasil, programa social para substituir o Bolsa Família, deve ser anunciado oficialmente nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), em cerimônia no Palácio do Planalto, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governo ainda discute os detalhes para confirmar o horário do lançamento.



Como mostrou na segunda-feira, 18, a reportagem do Broadcast, o Auxílio Brasil deverá pagar em média R$ 400 em 2022, ano em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, buscará a reeleição.



Parte desse valor, cerca de R$ 100, seria contabilizado fora do teto de gastos, em uma vitória da ala política do governo sobre a equipe econômica.



O valor extrateto é estimado em R$ 30 bilhões.