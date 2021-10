Gargalos causam inflação, mas nos próximos meses ela deve perder força, diz OMC

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, e a diretora-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, participaram de evento nesta sexta-feira, no qual dialogaram sobre o quadro global. Um dos pontos destacados por ambos foram os gargalos na cadeia de produção, que têm puxado a inflação para cima. "Temos visto alguns gargalos na cadeia global, o que é preocupante", disse Malpass.



Okonjo-Iweala destacou que os gargalos têm impulsionado os preços, mas projetou que "nos próximos meses" o movimento deve perder força.



Em outro momento, ela destacou a reação forte recente no comércio de bens e também o papel do comércio para garantir uma recuperação econômica forte após o auge do impacto da pandemia.



A diretora-geral da OMC disse que países com menos acesso a vacinas e sem espaço fiscal "estão ficando para trás" na retomada e que o comércio aparece nesse contexto como fator crucial. "Países que não estão se recuperando precisam ter de volta a demanda externa", resumiu.