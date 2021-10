Grubisich, ex-CEO da Braskem, é condenado a 20 meses de prisão nos EUA

Ex-CEO da Brasken, José Carlos Grubisich foi condenado a 20 meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira, 12, por envolvimento em casos de "suborno internacional" e "violações a lei de valores mobiliários", segundo informou o Departamento de Justiça americano. Grubisich também terá de pagar US$ 2,2 milhões em multas.



O executivo foi sentenciado à prisão por ter "conspirando para desviar centenas de milhões de dólares da Braskem para um fundo secreto e pagar propinas a funcionários do governo, partidos políticos e outros no Brasil para obter e reter negócios", segundo o órgão americano.



Em abril deste ano, Grubisich se declarou culpado pelo envolvimento no que os promotores do caso classificaram à época como um esquema de propina de 13 anos que envolvia a controladora da Braskem, a Odebrecht. Quem definiu a sentença nesta terça-feira foi a juíza Jacquelyn M. Kasulis, do Distrito Leste da Justiça de Nova York.