BCE: gargalos na cadeia vão se resolver sozinhos, diz Philip Lane

Os gargalos enfrentados pela economia global na cadeia de suprimentos vão, eventualmente, se resolver sozinhos, segundo avaliou o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, durante evento online organizado pelo Fórum Europeu de Finanças e Dinheiro (Suerf, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 12.



"O que estamos vendo na inflação está relacionado ao choque provocado pela pandemia de coronavírus", argumentou Lane, que disse que os gargalos não afetam as suas projeções para os preços no ano que vem e em 2023.



O dirigente ainda defendeu que o aumento nos salários visto recentemente também não aponta, necessariamente, para uma alta sustentada na trajetória inflacionária. "Precisamos ver os resultados. A mudança nos salários não implica que existe uma tendência de inflação", concluiu Lane.