Superávit da balança comercial até 2ª semana de outubro foi de US$ 1,9 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,929 bilhões até a segunda semana de outubro (dias 1 a 10). O valor foi alcançado com exportações de US$ 7,899 bilhões e importações de US$ 5,971 bilhões. Dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia apontam que, na primeira semana de outubro, com apenas um dia útil (1 a 3), o saldo positivo foi de US$ 826 milhões. Na segunda semana (4 a 10), o superávit foi de US$ 1,1 bilhão.



No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 58,504 bilhões. O valor representa uma alta de 38,8% pela média diária, na comparação com o período de janeiro a outubro de 2020.



No acumulado até a segunda semana de outubro, as exportações registraram aumento de 49,2% na média diária ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 52,9% na Indústria Extrativa, alta de 48,8% na Indústria de Transformação e de 45,6% em Agropecuária.



Já a média diária de importações aumentou 50,3% no período, com crescimento 41,0% na Agropecuária, alta de 134,1% na Indústria Extrativa e avanço de 46,5% em produtos da Indústria de Transformação.