Preço do botijão de gás sobe mais que inflação e varia mais de 50%

Aumentos seguidos do preço do botijão estão alimentando a inflação (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press )

Variações

Preço médio

Aumentos consideráveis

Auxílio do gás

Como se não bastasse o aumento acima da inflação do preço médio do botijão de gás, no acumulado de janeiro a setembro - de até 27% para o cilindro de 13 kg, e chegando a 19,81% para o de 45kg -, a variação do preço para a compra na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) pode chegar a uma oscilação 50,91%.Boletim dO Focus, divulgada pelo Banco Central, estima a inflação para este ano ao redor dos 8,35%, percentual bem acima do teto da meta, que é de 5,25%, e o centro, que está na casa dos 3,75%.Levantamento do site Mercado Mineiro, divulgado nesta segunda-feira (04/10), revela a disparidade de preços do gás de cozinha, na RMBH, aferida em 105 estabelecimentos entre os dias 29 a 30 de agosto passado.As variações chegam a 50,91%, verificado no cilindro de 45kg na portaria da distribuidora, que custa de R$ 330 a R$498. O cilindro de 45kg, entregue no próprio bairro, pode custar de R$350 até R$498 (variação de 42,29%).O botijão de 13kg, entregue em casa, variou 42,11%, custando entre R$95 e R$135. Para entrega na portaria, o botijão de 13kg custa entre R$ 89,99 e R$135, variação 50%.O preço médio do gás de cozinha aumentou muito de janeiro até setembro de 2021. O botijão de 13kg, que custava em média em janeiro o valor de R$84.81 passou para R$106,89, um aumento de 26% ou R$22,08, quando entregue na própria região.O botijão de 13kg quando se busca na distribuidora, custava R$ 77.83. Agora, está custa R$98,86, aumento de 27% ou R$21,00.O cilindro de 45kg, que custava pelo preço médio R$342.73, subiu para R$410,62, aumento de 19,81% ou R$67,89, quando entregue na própria região.O cilindro de 45kg buscado na portaria custava em média R$328.87, e passou para R$388,42, aumento de 18% ou R$59,55.Quando comparamos os preços médios somente nos 75 dias de julho até final de setembro, os aumentos são bem consideráveis.O botijão de 13kg entregue no próprio bairro que custava em julho R$99,87 subiu para R$106.89, aumento de 7.03% ou R$7.02.O botijão quando buscado na portaria que custava em junho R$91,75 e subiu para R$98,86, aumento de 7.75% ou R$7,11. O cilindro de 45kg, que custava em média R$387,97, subiu para R$410,62, aumento de 5,84% ou R$22.65.O auxílio do gás de cozinha deve ajudar a população de baixa renda. Mas os consumidores devem ficar atentos para não abrir a oportunidade das revendedoras e distribuidoras aumentarem os preços em função da 'folga' do auxílio para os consumidores. O auxílio ou "Gás social" prevê um subsídio de até 50% no preço médio do gás. O valor será fixado semestralmente.