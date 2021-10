Embraer tem pedido de 100 eVTOL da Avantto, com entrega prevista para 2026

A Embraer anuncia carta de intenções com Avantto, empresa de compartilhamento de aeronaves, para parceria que inclui pedido de 100 eVTOL da subsidiaria Eve, com entrega prevista para 2026. Além das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical da Eve, o acordo envolve colaboração para desenvolver uma nova operação do veículo aéreo no Brasil e América Latina. "Esses esforços focarão nos aspectos críticos da experiência do passageiro, a fim de criar um projeto que atenda a todos os usuários, incluindo uma forma para maximizar a acessibilidade e a inclusão nas operações de embarque de eVTOL", diz em a empresa em comunicado. A Avantto, já parceira da Embraer em jatos executivos, desenvolve softwares, sistemas e procedimentos para serviços de transporte de helicóptero em áreas urbanas e de curta distância.