EcoRodovias assina contrato de concessão para exploração de rodovias em GO e TO

A EcoRodovias comunicou que sua controlada indireta Concessionária Ecovias do Araguaia assinou contrato de concessão com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para exploração por 35 anos de trechos das BR-153, da BR-414, BR-080, num total de 850,7 km, nos estados de Goiás e Tocantins.



A Holding do Araguaia S.A., empresa na qual a EcoRodovias Concessões e Serviços, sua controlada direta, detém 65% de participação e a GLP X Participações detém 35% de participação, possui 100% do capital Ecovias do Araguaia.



O contrato de concessão prevê obras de duplicações, implantação de retornos, faixas adicionais e novos acessos, além da implantação de passarelas, pontos de ônibus, iluminação de travessias urbanas e a implantação de 90 quilômetros de vias marginais.



Está prevista, ainda, a construção de dois pontos de paradas e descanso para caminhoneiros. O início dos atendimentos operacionais da Ecovias do Araguaia está previsto para ocorrer em abril de 2022.



"Este novo contrato de concessão aumenta o total de quilômetros administrados de rodovias para 3.892 de extensão pela EcoRodovias e também reforça o compromisso do Grupo EcoRodovias com o crescimento sustentável da infraestrutura brasileira", diz o comunicado.