Bolsonaro se reúne com Guedes e Lira para tratar do preço dos combustíveis

Combustíveis estão bem mais caros em todas as regiões do Brasil (foto: CB/D.A Press) O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã desta sexta-feira (1º/10), no Palácio do Alvorada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para uma reunião. Na pauta, os preços dos combustíveis e do gás de cozinha.









Lira disse ainda que assuntos da pauta econômica também foram tratados. Entre as pautas recentes do governo, estavam a ampliação de programas assistencialistas, como a prorrogação do auxílio emergencial e a implementação do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Até o momento, a efetivação dos programas é inviável por faltar espaço no Orçamento.





"Em reunião agora com o presidente Bolsonaro e com o Ministro Paulo Guedes para discutirmos não somente o preço dos combustíveis como a pauta da economia. Como eu disse aos líderes, passaremos o final de semana em conversas e tratativas", publicou o presidente da Câmara.





"Em reunião agora com o presidente Bolsonaro e com o Ministro Paulo Guedes para discutirmos não somente o preço dos combustíveis como a pauta da economia. Como eu disse aos líderes, passaremos o final de semana em conversas e tratativas", publicou o presidente da Câmara.





Uma das soluções em vista é mexer nos precatórios, seja fazendo com que ele possa ser pago acima do teto de gastos, ou empurrando parte das dívidas de execuções de Justiça para o ano que vem.